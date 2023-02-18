Lahcen Gourbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lahcen Gourbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lahcen Gourbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lahcen Gourbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lahcen Gourbi 10 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lahcen Gourbi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lahcen Gourbi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MAS Fes futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes takımına 1 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Lahcen Gourbi'nin MAS Fes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lahcen Gourbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lahcen Gourbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lahcen Gourbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lahcen Gourbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında MAS Fes

Lahcen Gourbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lahcen Gourbi şuan MAS Fes takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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