Mubarak Al Rajeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mubarak Al Rajeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mubarak Al Rajeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mubarak Al Rajeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mubarak Al Rajeh 1 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Mubarak Abdul Rahman Al-Rajeh şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mubarak Al Rajeh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Raed U23 futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Mubarak Al Rajeh'nin Al-Raed U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mubarak Al Rajeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mubarak Al Rajeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mubarak Al Rajeh şuan Al-Raed U23 takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.