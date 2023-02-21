Anas Al Zahrani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anas Al Zahrani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anas Al Zahrani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Anas Al Zahrani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Anas Al Zahrani 16 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Anas Al Zahrani Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Raed futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anas Al Zahrani'nin Al-Raed ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Anas Al Zahrani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Anas Al Zahrani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Al-Raed
Anas Al Zahrani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Anas Al Zahrani şuan Al-Raed takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.
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