Mansour Al Bishi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mansour Al Bishi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mansour Al Bishi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mansour Al Bishi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mansour Al Bishi 24 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da منصور البيشي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mansour Al Bishi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportlink Agency yapmaktadır. Mansour Al Bishi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mansour Al Bishi'nin Al-Raed ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mansour Al Bishi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mansour Al Bishi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mansour Al Bishi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mansour Al Bishi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Al-Hilal SFC

29 Ocak 2021 yılında Al-Raed

30 Haziran 2022 yılında Al-Hilal SFC

1 Temmuz 2022 yılında Al-Raed

Mansour Al Bishi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mansour Al Bishi şuan Al-Raed takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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