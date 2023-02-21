Rakan Al Dosari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rakan Al Dosari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rakan Al Dosari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rakan Al Dosari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rakan Al Dosari 27 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rakan Al Dosari Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Raed futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rakan Al Dosari'nin Al-Raed ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rakan Al Dosari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rakan Al Dosari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Al-Raed
Rakan Al Dosari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rakan Al Dosari şuan Al-Raed takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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