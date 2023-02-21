Raed Al Ghamdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raed Al Ghamdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raed Al Ghamdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raed Al Ghamdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raed Al Ghamdi 6 Mayıs 1994 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da رائد الغامدي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raed Al Ghamdi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Raed Al Ghamdi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed takımına 26 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Raed Al Ghamdi'nin Al-Raed ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raed Al Ghamdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raed Al Ghamdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raed Al Ghamdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raed Al Ghamdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Al-Ahli SFC

1 Temmuz 2016 yılında Al-Ahli U23

22 Ocak 2017 yılında Khaleej

30 Haziran 2017 yılında Al-Ahli SFC

9 Eylül 2017 yılında Ohod Al-Medina

30 Haziran 2018 yılında Al-Ahli SFC

23 Ağustos 2018 yılında Ohod Al-Medina

15 Eylül 2018 yılında Al-Batin FC

26 Temmuz 2019 yılında Al-Raed

25 Ekim 2020 yılında Al-Nassr FC

30 Haziran 2021 yılında Al-Raed

Raed Al Ghamdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raed Al Ghamdi şuan Al-Raed takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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