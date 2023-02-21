Khaled Al Khathalan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Al Khathalan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khaled Al Khathalan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khaled Al Khathalan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khaled Al Khathalan 1 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da خالد عبدالعزيز الخثلان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khaled Al Khathalan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khaled Al Khathalan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed takımına 6 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Khaled Al Khathalan'nin Al-Raed ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Khaled Al Khathalan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khaled Al Khathalan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khaled Al Khathalan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khaled Al Khathalan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2019 yılında Abha

6 Ekim 2020 yılında Al-Raed

Khaled Al Khathalan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khaled Al Khathalan şuan Al-Raed takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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