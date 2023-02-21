Ahmad Al Harbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Al Harbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmad Al Harbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmad Al Harbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmad Al Harbi 6 Ekim 1994 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da احمد الرحيلي şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmad Al Harbi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmad Al Harbi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed takımına 29 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ahmad Al Harbi'nin Al-Raed ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmad Al Harbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmad Al Harbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ahmad Al Harbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmad Al Harbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Al-Ahli U23

1 Haziran 2014 yılında Al-Ahli SFC

12 Temmuz 2017 yılında Al-Raed

30 Haziran 2018 yılında Al-Ahli SFC

29 Temmuz 2019 yılında Al-Raed

Ahmad Al Harbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmad Al Harbi şuan Al-Raed takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.