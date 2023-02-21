Mohammed Fouzair kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Fouzair Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Fouzair adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Fouzair Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Fouzair 24 Aralık 1991 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da محمد فوزير şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Fouzair Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FMC yapmaktadır. Mohammed Fouzair, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed takımına 18 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mohammed Fouzair'nin Al-Raed ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Fouzair Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Fouzair isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Fouzair Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Fouzair futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FUS Rabat

8 Ağustos 2017 yılında Al-Nassr FC

12 Eylül 2018 yılında Ittihad Tanger

30 Aralık 2018 yılında Al-Nassr FC

1 Ocak 2019 yılında Ohod Al-Medina

30 Haziran 2019 yılında Al-Nassr FC

18 Temmuz 2019 yılında Al-Raed

Mohammed Fouzair Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Fouzair şuan Al-Raed takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohammed Fouzair Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Raja Casablanca

Fas takımında 20 numaralı formasıyla 4 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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