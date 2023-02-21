Karim El Berkaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim El Berkaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim El Berkaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karim El Berkaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karim El Berkaoui 13 Aralık 1995 tarihinde Agadir şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karim El Berkaoui Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B&R SPORTS yapmaktadır. Karim El Berkaoui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed takımına 26 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Karim El Berkaoui'nin Al-Raed ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Karim El Berkaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karim El Berkaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Karim El Berkaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karim El Berkaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Hassania

26 Ekim 2020 yılında Al-Raed

Karim El Berkaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karim El Berkaoui şuan Al-Raed takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Karim El Berkaoui Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas takımında 14 numaralı formasıyla 1 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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