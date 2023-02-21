Awadh Faraj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Awadh Faraj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Awadh Faraj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Awadh Faraj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Awadh Faraj 15 Temmuz 1988 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عوض خميس آل فرج/ Awadh bin Khamis bin Bakhit Al Faraj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Awadh Faraj Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4G Sport yapmaktadır. Awadh Faraj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed takımına 6 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Awadh Faraj'nin Al-Raed ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Awadh Faraj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Awadh Faraj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 575 Bin € kadar çıkmıştır.

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Awadh Faraj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Awadh Faraj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Al-Nassr FC

1 Temmuz 2017 yılında Al-Nassr FC

6 Ekim 2020 yılında Al-Raed

Awadh Faraj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Awadh Faraj şuan Al-Raed takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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