Nayef Hazazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nayef Hazazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nayef Hazazi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nayef Hazazi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nayef Hazazi 30 Eylül 1992 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da نايف عبدالله علي هزازي / Nayef Abdullah Hazazi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nayef Hazazi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nayef Hazazi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed takımına 8 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Nayef Hazazi'nin Al-Raed ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nayef Hazazi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nayef Hazazi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nayef Hazazi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nayef Hazazi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Al-Qadsiah FC

8 Ağustos 2021 yılında Al-Raed

Nayef Hazazi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nayef Hazazi şuan Al-Raed takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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