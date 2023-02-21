Yahia Al Shehri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yahia Al Shehri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yahia Al Shehri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yahia Al Shehri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yahia Al Shehri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yahia Al Shehri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yahia Al Shehri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yahia Al Shehri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yahia Al Shehri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yahia Al Shehri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yahia Al Shehri 26 Haziran 1990 tarihinde Dammam şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da يحيى سليمان الشهري / Yahia Sulaiman Al-Shehri şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yahia Al Shehri Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yahia Al Shehri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed takımına 18 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Yahia Al Shehri'nin Al-Raed ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yahia Al Shehri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yahia Al Shehri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yahia Al Shehri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yahia Al Shehri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Ettifaq FC

1 Temmuz 2013 yılında Al-Nassr FC

21 Ocak 2018 yılında CD Leganés

30 Haziran 2018 yılında Al-Nassr FC

18 Ağustos 2021 yılında Al-Raed

Yahia Al Shehri kimdir

Yahia Al Shehri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yahia Al Shehri şuan Al-Raed takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Yahia Al Shehri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Suudi Arabistan takımında 8 numaralı formasıyla 14 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 58 maçta 7 gol atmıştır.

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Yahia Al Shehri nereli

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