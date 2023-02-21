Mohammed Salem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Salem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Salem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Salem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Salem 6 Ağustos 1985 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da محمد سالم şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Salem Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Salem, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed takımına 4 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammed Salem'nin Al-Raed ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Salem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Salem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Salem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Salem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Al-Ittihad Club

15 Ocak 2012 yılında Al-Qadsiah FC

1 Temmuz 2012 yılında Al-Faisaly FC

1 Temmuz 2017 yılında Al-Shabab

4 Temmuz 2021 yılında Al-Raed

Mohammed Salem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Salem şuan Al-Raed takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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