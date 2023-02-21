Abdullah Al Fahad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Fahad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdullah Al Fahad kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdullah Al Fahad ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdullah Al Fahad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Fahad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdullah Al Fahad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Fahad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Al Fahad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Al Fahad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Al Fahad 15 Haziran 1994 tarihinde Harmah şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Abdullah Fahad Abdulaziz Al-Fahad Al-Mkabbas/ عبدالله الفهد şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Al Fahad Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportlink Agency yapmaktadır. Abdullah Al Fahad, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Abdullah Al Fahad'nin Al-Raed ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdullah Al Fahad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Al Fahad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdullah Al Fahad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Al Fahad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Al-Faisaly FC

1 Temmuz 2016 yılında Al-Shabab

1 Temmuz 2018 yılında Al-Raed

Abdullah Al Fahad kimdir

Abdullah Al Fahad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Al Fahad şuan Al-Raed takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Al Faisaly FC (-2013), Al Shabab FC (2013-2015)

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Abdullah Al Fahad nereli

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