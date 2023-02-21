Omar Al Kreidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Al Kreidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Al Kreidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Omar Al Kreidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Omar Al Kreidi 28 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Omar Al Kreidi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Raed futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed takımına - tarihinde katılmıştır. Omar Al Kreidi'nin Al-Raed ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Omar Al Kreidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Omar Al Kreidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Omar Al Kreidi şuan Al-Raed takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.