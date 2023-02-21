Julio Tavares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julio Tavares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Julio Tavares kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Julio Tavares ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Julio Tavares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julio Tavares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Julio Tavares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julio Tavares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julio Tavares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julio Tavares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julio Tavares 19 Kasım 1988 tarihinde Tarrafal de São Nicolau şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julio Tavares Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Profile yapmaktadır. Julio Tavares, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julio Tavares'nin Al-Raed ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Julio Tavares Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juliotavares_11/

Julio Tavares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julio Tavares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Julio Tavares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julio Tavares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Bourg-Péronnas

30 Temmuz 2012 yılında Dijon

13 Eylül 2020 yılında Al-Faisaly FC

25 Temmuz 2022 yılında Al-Raed

Julio Tavares kimdir

Julio Tavares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julio Tavares şuan Al-Raed takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AS Montréal-la-Cluse (2006–2008)
Bourg-Péronnas (2008–2009)

Julio Tavares Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yeşil Burun Adaları takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 48 maçta 8 gol atmıştır.

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Julio Tavares nereli

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