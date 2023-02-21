Damjan Djokovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damjan Djokovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Damjan Djokovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Damjan Djokovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Damjan Djokovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damjan Djokovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Damjan Djokovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damjan Djokovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damjan Djokovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damjan Djokovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damjan Djokovic 18 Nisan 1990 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Damjan Đoković şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damjan Djokovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Damjan Djokovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Damjan Djokovic'nin Al-Raed ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Damjan Djokovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damjan Djokovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Damjan Djokovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damjan Djokovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1998 yılında ADO Altyapı

1 Temmuz 2006 yılında Excelsior U19

1 Temmuz 2007 yılında Sparta U19

1 Temmuz 2009 yılında Spartak Trnava

1 Temmuz 2010 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2011 yılında Monza

31 Ağustos 2011 yılında Cesena

1 Temmuz 2013 yılında Bologna

2 Temmuz 2013 yılında CFR Cluj

30 Haziran 2014 yılında Bologna

27 Ağustos 2014 yılında AS Livorno

30 Haziran 2015 yılında Bologna

22 Temmuz 2015 yılında Ajaccio

24 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

15 Ekim 2016 yılında Greuther Fürth

28 Ocak 2017 yılında Spezia Calcio

4 Temmuz 2017 yılında HNK Rijeka

4 Eylül 2017 yılında CFR Cluj

25 Ocak 2021 yılında Ç. Rizespor

8 Şubat 2022 yılında Adana Demirspor

30 Haziran 2022 yılında Ç. Rizespor

25 Temmuz 2022 yılında Al-Raed

Damjan Djokovic kimdir

Damjan Djokovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damjan Djokovic şuan Al-Raed takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ADO Den Haag (1998-2006), Excelsior Rotterdam (2006-2007), Sparta Rotterdam (2007-2009)

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Damjan Djokovic nereli

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