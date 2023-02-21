Yahya Sunbul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yahya Sunbul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yahya Sunbul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yahya Sunbul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yahya Sunbul 7 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Yahya Sunbul Mubarak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yahya Sunbul Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yahya Sunbul, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed takımına - tarihinde katılmıştır. Yahya Sunbul'nin Al-Raed ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yahya Sunbul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yahya Sunbul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yahya Sunbul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yahya Sunbul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yahya Sunbul şuan Al-Raed takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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