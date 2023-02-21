Mohammed Al Dawsari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Dawsari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Al Dawsari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Al Dawsari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Al Dawsari 8 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Al Dawsari Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportlink Agency yapmaktadır. Mohammed Al Dawsari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed takımına 11 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Mohammed Al Dawsari'nin Al-Raed ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Al Dawsari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Al Dawsari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Al Dawsari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Al Dawsari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağustos 2019 yılında Al-Raed

30 Haziran 2020 yılında Al-Hilal U23

11 Ekim 2020 yılında Al-Raed

Mohammed Al Dawsari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Al Dawsari şuan Al-Raed takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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