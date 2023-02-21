Alexandru Mitrita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Mitrita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Mitrita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Mitrita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Mitrita 8 Şubat 1995 tarihinde Craiova şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Ionuţ Mitriţă şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Mitrita Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandru Mitrita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Mitrita'nin Al-Raed ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Mitrita Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mitrita28/

Alexandru Mitrita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Mitrita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alexandru Mitrita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Mitrita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Turnu-Severin

1 Temmuz 2012 yılında FC Viitorul

1 Eylül 2013 yılında FCSB U21

31 Aralık 2013 yılında FC Viitorul

15 Temmuz 2015 yılında Pescara

20 Temmuz 2017 yılında Univ. Craiova

31 Aralık 2017 yılında Pescara

1 Ocak 2018 yılında Univ. Craiova

4 Şubat 2019 yılında New York City

8 Ekim 2020 yılında Al-Ahli SFC

15 Ağustos 2021 yılında New York City

31 Ağustos 2021 yılında PAOK

30 Haziran 2022 yılında New York City

25 Temmuz 2022 yılında Al-Raed

30 Haziran 2023 yılında New York City

Alexandru Mitrita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Mitrita şuan Al-Raed takımında oynamakta ve 82 numaralı formayı giymektedir.

Alexandru Mitrita Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya takımında 23 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 3 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 10 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.