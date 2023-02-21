Sultan Al Farhan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sultan Al Farhan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sultan Al Farhan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sultan Al Farhan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sultan Al Farhan 25 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da سلطان فرحان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sultan Al Farhan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sultan Al Farhan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Sultan Al Farhan'nin Al-Raed ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sultan Al Farhan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sultan Al Farhan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sultan Al Farhan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sultan Al Farhan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Raed

Sultan Al Farhan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sultan Al Farhan şuan Al-Raed takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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