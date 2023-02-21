Mutlaq Al Hurayji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mutlaq Al Hurayji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mutlaq Al Hurayji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mutlaq Al Hurayji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mutlaq Al Hurayji 13 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mutlaq Al Hurayji Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mutlaq Al Hurayji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed takımına - tarihinde katılmıştır. Mutlaq Al Hurayji'nin Al-Raed ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mutlaq Al Hurayji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mutlaq Al Hurayji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mutlaq Al Hurayji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mutlaq Al Hurayji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mutlaq Al Hurayji şuan Al-Raed takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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