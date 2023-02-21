Abdulmalik Al Shammari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulmalik Al Shammari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulmalik Al Shammari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulmalik Al Shammari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulmalik Al Shammari 16 Ağustos 1995 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالملك الشمري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulmalik Al Shammari Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulmalik Al Shammari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulmalik Al Shammari'nin Al-Raed ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulmalik Al Shammari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulmalik Al Shammari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulmalik Al Shammari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulmalik Al Shammari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Al-Shabab

2 Temmuz 2017 yılında Al-Batin FC

30 Haziran 2018 yılında Al-Shabab

4 Ekim 2020 yılında Al-Batin FC

30 Haziran 2021 yılında Al-Shabab

1 Eylül 2021 yılında Al-Fayha

1 Temmuz 2022 yılında Al-Raed

Abdulmalik Al Shammari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulmalik Al Shammari şuan Al-Raed takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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