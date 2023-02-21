Abdullah Yahya Maghrahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Yahya Maghrahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdullah Yahya Maghrahi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdullah Yahya Maghrahi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdullah Yahya Maghrahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Yahya Maghrahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdullah Yahya Maghrahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Yahya Maghrahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Yahya Maghrahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Yahya Maghrahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Yahya Maghrahi 24 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالله يحيى مجرشي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Yahya Maghrahi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Yahya Maghrahi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed takımına 18 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Abdullah Yahya Maghrahi'nin Al-Raed ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdullah Yahya Maghrahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Yahya Maghrahi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdullah Yahya Maghrahi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Yahya Maghrahi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Ahli SFC

4 Şubat 2019 yılında Ohod Al-Medina

30 Haziran 2019 yılında Al-Ahli U23

18 Ağustos 2019 yılında Al-Raed

Abdullah Yahya Maghrahi kimdir

Abdullah Yahya Maghrahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Yahya Maghrahi şuan Al-Raed takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Abdullah Yahya Maghrahi nereli

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