Silviu Lung Jr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silviu Lung Jr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Silviu Lung Jr kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Silviu Lung Jr ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Silviu Lung Jr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silviu Lung Jr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Silviu Lung Jr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silviu Lung Jr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Silviu Lung Jr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Silviu Lung Jr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Silviu Lung Jr 4 Haziran 1989 tarihinde Craiova şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Silviu Lung şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Silviu Lung Jr Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Silviu Lung Jr , Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Silviu Lung Jr 'nin Al-Raed ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Silviu Lung Jr Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lungsilviu/

Silviu Lung Jr  Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Silviu Lung Jr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Silviu Lung Jr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Silviu Lung Jr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında U. Craiova

1 Temmuz 2011 yılında Astra Ploiesti

1 Temmuz 2017 yılında Kayserispor

25 Temmuz 2022 yılında Al-Raed

Silviu Lung Jr kimdir

Silviu Lung Jr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Silviu Lung Jr şuan Al-Raed takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Silviu Lung Jr Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya takımında 1 numaralı formasıyla 5 Haziran 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

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Silviu Lung Jr nereli

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