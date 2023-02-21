Abdulaziz Al Jebreen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulaziz Al Jebreen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulaziz Al Jebreen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulaziz Al Jebreen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulaziz Al Jebreen 19 Nisan 1990 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالعزيز الجبرين şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulaziz Al Jebreen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulaziz Al Jebreen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulaziz Al Jebreen'nin Al-Raed ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulaziz Al Jebreen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulaziz Al Jebreen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdulaziz Al Jebreen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulaziz Al Jebreen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Al-Nassr FC

21 Ekim 2020 yılında Al-Ittihad Club

26 Temmuz 2022 yılında Al-Batin FC

30 Ağustos 2022 yılında Al-Raed

Abdulaziz Al Jebreen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulaziz Al Jebreen şuan Al-Raed takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Abdulaziz Al Jebreen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.