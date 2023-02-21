Pablo Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Santos 18 Mart 1992 tarihinde Tomé-Açu şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Renan dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Santos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talents Sports yapmaktadır. Pablo Santos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo Santos'nin Al-Raed ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pablo Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Pablo Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Paysandu SC

1 Temmuz 2017 yılında Marítimo

9 Temmuz 2018 yılında SC Braga

30 Ocak 2020 yılında Rubin Kazan

31 Temmuz 2020 yılında SC Braga

19 Ağustos 2020 yılında Hatayspor

30 Haziran 2021 yılında SC Braga

29 Ağustos 2021 yılında Moreirense

30 Haziran 2022 yılında SC Braga

27 Temmuz 2022 yılında Al-Raed

Pablo Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Santos şuan Al-Raed takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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