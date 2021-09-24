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  3. Müge Anlı'yı tehdit etmişti! Mahkeme kararını verdi, Ümitcan Uygun, hapis cezasına çarptırıldı

Müge Anlı'yı tehdit etmişti! Mahkeme kararını verdi, Ümitcan Uygun, hapis cezasına çarptırıldı

Ankara'da Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun, ünlü sunucu Müge Anlı'yı tehdit ve hakaret suçundan 2 yıl 4 ay 19 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Müge Anlı'yı tehdit etmişti! Mahkeme kararını verdi, Ümitcan Uygun, hapis cezasına çarptırıldı

Tüm Türkiye'nin uzun süre konuştuğu Aleyna Çakır adıyla bilinen Sema Esen'in Ümitcan Uygun'un evinde şüpheli şekilde ölü bulunması olayı Müge Anlı ile Tatlısert programında masaya yatırılmıştı. Esen'in ailesinin feryatları üzüntüye neden olmuştu. Olayın programda konuşulmasının ardından Müge Anlı, Ümitcan Uygun'un, ağabeyi Burak Uygun ve akrabası Erol Uygun'un hakaret ve tehditlerine maruz kalmıştı.

Müge Anlı'yı tehdit etmişti! Mahkeme kararını verdi, Ümitcan Uygun, hapis cezasına çarptırıldı

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bu kapsamda soluğu savcılıkta alan Müge Anlı,  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak söz konusu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Müge Anlı'yı tehdit etmişti! Mahkeme kararını verdi, Ümitcan Uygun, hapis cezasına çarptırıldı

MAHKEME KARARINI VERDİ

Sabah'ın haberine göre mahkeme yaptığı yargılama sonucunda  Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun, "hakaret" ve "tehdit" suçlarından toplamda 2 yıl 4 ay 19 gün hapis cezasına çarptırdı.

Müge Anlı'yı tehdit etmişti! Mahkeme kararını verdi, Ümitcan Uygun, hapis cezasına çarptırıldı

NE OLMUŞTU?

Ümitcan Uygun'una ait Instagram hesabından yapılan paylaşımlarda "Müge Anlı bedel ödeyeceksin, sana ödeteceğiz. Evet tehdit ediyorum. Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım" ifadeleri kullanılmıştı. Bunun üzerine gözaltına alınan Burak Uygun daha sona serbest bırakılmıştı. 

Müge Anlı'yı tehdit etmişti! Mahkeme kararını verdi, Ümitcan Uygun, hapis cezasına çarptırıldı

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Tayfun Altuntaş
Editör
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