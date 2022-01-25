Murat Ağırel sordu, Ekrem İmamoğlu doğruladı! İstanbullu kar yağışıyla cebelleşirken İmamoğlu balıkçıda keyif yapmış, sonra AKOM'a gitmiş

İstanbul'da dün etkisini sürdüren kar yağışının ardından vatandaşlar trafikte araçlarında mahsur kalmış, toplu taşıma araçlarının yetersiz kalmasıyla İstanbullular büyük sıkıntı yaşamıştı. Özellikle kent genelinde İBB'nin çalışmalarının yetersiz kalmasıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eleştirilerin odağında yer alırken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta İmamoğlu'nun bir balıkçıda olduğu ortaya çıktı. Fotoğrafın eski olduğu ortaya atılarak İmamoğlu korunmaya çalışılırken gerçek ortaya çıktı.

KAR BAŞLARKEN BALIKÇIDAYMIŞ

Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun saat 18.00'de bir balıkçıda olduğunu ifade etti. Ağırel, İmamoğlu'nun ve işletme sahibinin bunu doğruladığını söyledi.

Ekrem İmamoğlu’nun bir balıkçıda görüntüleri paylaşıldı. İşletme yetkililerinin fotoğrafı yalanladığı iddia edildi.



İşletme sahibi ve Sayın İmamoğlu ile görüştüm.



Olay doğru.



Ekrem Bey saat 18’de oradaymış. Saat 19’da da AKOM’a gitmek için çıkmış.



+++ — Murat AĞIREL (@muratagirel) January 25, 2022

Ağırel sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ekrem İmamoğlu’nun bir balıkçıda görüntüleri paylaşıldı. İşletme yetkililerinin fotoğrafı yalanladığı iddia edildi.

İşletme sahibi ve Sayın İmamoğlu ile görüştüm.

Olay doğru.

Ekrem Bey saat 18’de oradaymış. Saat 19’da da AKOM’a gitmek için çıkmış.

İmamoğlu’nun lokantada bulunduğu bölüm işletme sahibinin kendi özel misafirlerini ağırladığı bir yer.

Rezervasyon günler öncesinden yapılmış.

Normalde kimse yok. Ancak ne olduysa o anda bazı kişiler orada bulunmuş ve fotoğraflar çekilip servis edilmiş.

Kar yoğunlaşınca da kalkıp hemen AKOM’a geçmiş.

Büyütülen olay aslında bu.

İBB tüm birimleri ile Kar nedeniyle meydana gelen aksaklıkları gayet başarılı yönetmiştir.

Önemli olan durum budur."

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