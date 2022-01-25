Savcı Sayan, Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu: İstanbul’a 20 cm kar yağdı, herkes afet diyor, kimse beceriksizlik demiyor

İstanbul'da etkili olan kar yağışı kentin tamamını etkisi altına aldı. Kentin bazı kesimlerinde kar kalınlığı 80 cm'e kadar yükselirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede çuvalladı. Kentin birçok yerinde araçlar ilerlemekte zorlandı, yollar tıkandı. Saatlerce yolda kalan vatandaşlar araçlarını yollarda bıraktıktan sonra yürüyerek evlerine gitti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin karla mücadelede yetersiz kalması nedeniyle eleştirilerin odağında oldu.

"BİZ BİR AYDIR 1,5 METRE KARLA MÜCADELE EDİYORUZ, KİMSE AFET DEMİYOR"

İstanbul'da kar yağışı sonrası yaşananları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek," İstanbul’a 20 cm kar yağdı, Herkes afet diyor. Kimse beceriksizlik demiyor. Biz bir aydır 1,5 metre karla mücadele ediyoruz. Üç ay boyunca bunu çekiyoruz, Kimse afet demiyor. Anadolu şehirlerinin kaderi mi? anlamadım gitti. Üstelik İstanbul’un tuz uzmanı Nusret’i var bizde o da yok. " ifadelerini kullandı.

İstanbul’a 20 cm kar yağdı, Herkes afet diyor Kimse beceriksizlik demiyor. Biz bir aydır 1,5 metre karla mücadele ediyoruz Üç ay boyunca bunu çekiyoruz,Kimse afet demiyor.Anadolu şehirlerinin kaderi mi? anlamadım gitti. Üstelik İstanbul’un tuz uzmanı Nusret’i var Bizde o da yok:) — Savcı Sayan ?? (@SavciSayan) January 25, 2022

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