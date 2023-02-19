Nicolas Wunsch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Wunsch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Wunsch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Wunsch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Wunsch 14 Haziran 2003 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Andrés Wunsch Tomás şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Wunsch Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Nicolas Wunsch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensor Sporting Club B futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club B takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Wunsch'nin Defensor Sporting Club B ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Wunsch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Wunsch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nicolas Wunsch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Wunsch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Defensor B

Nicolas Wunsch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Wunsch şuan Defensor Sporting Club B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.