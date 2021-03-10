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Niğde Nüfusu 2020 - 2021 | Niğde Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Niğde nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Niğde nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Niğde ilinin nüfusunun 362 bin 071 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Niğde yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Niğde Nüfusu 2020 - 2021 | Niğde Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Niğde Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Niğde nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Niğde Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Niğde nüfusu geçen yıla göre 790 kişi azalarak 362 bin 71 kişi oldu ( 2019 yılında Niğde nüfusu 362 bin 861 kişiydi ) . İstanbul ilinde 181 bin 692 erkek, 180 bin 379 kadın yaşamaktadır.

Niğde Alan kodu nedir?

Niğde ilinin telefon alan kodu 0 388 şeklinde başlamaktadır.

Niğde yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Niğde ilinin yüz ölçümü 7234 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 46 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Niğde Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Niğde ilinin plaka kodu 51 olarak belirlenmiştir.

Niğde Nüfusu 2020 - 2021 | Niğde Yüzölçümü nedir?

Niğde 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Niğde 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 362071

Niğde 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 181692   

Niğde 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 180379   

Niğde 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 53

Niğde 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,18 Kişidir.

Niğde 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 26,27 olduğu görülmektedir.

Niğde 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 23,02 olduğu görülmektedir.

Niğde 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 639 kişi boşanmıştır.

Niğde 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 3888

Niğde 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 219588       

Niğde 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 109767

Niğde 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 109821           

Niğde 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 142483

Niğde 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 71925

Niğde 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 70558

Niğde 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 49 kişidir.

Niğde Nüfusu 2020 - 2021 | Niğde Yüzölçümü nedir?

Niğde 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 182177  Kadın : 180684  Toplam : 362861  Nüfus yoğunluğu : 49 kişidir.  

Niğde 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 108695  Kadın : 108945  Toplam : 217640  

Niğde 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 73482  Kadın : 71739  Toplam : 145221  

Niğde 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 183109  Kadın : 181598  Toplam : 364707  Nüfus yoğunluğu : 50 kişidir.  

Niğde 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 105081  Kadın : 104794  Toplam : 364707  

Niğde 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 78028  Kadın : 76804  Toplam : 154832  

Niğde 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 176194  Kadın : 176533  Toplam : 352727  Nüfus yoğunluğu : 48 kişidir.  

Niğde 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 101810  Kadın : 97675  Toplam : 199485  

Niğde 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 74384  Kadın : 78858  Toplam : 154832  

Niğde 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 175571  Kadın : 175897  Toplam : 351468  Nüfus yoğunluğu : 48 kişidir.  

Niğde 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 100145  Kadın : 96075  Toplam : 196220  

Niğde 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 75426  Kadın : 79822  Toplam : 155248  

Niğde 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 172643  Kadın : 173471  Toplam : 346114  Nüfus yoğunluğu : 47 kişidir.  

Niğde 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 96357  Kadın : 93313  Toplam : 189670  

Niğde 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 76286  Kadın : 80158  Toplam : 156444  

 

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