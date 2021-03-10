Niğde Nüfusu 2020 - 2021 | Niğde Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Niğde Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Niğde nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Niğde Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Niğde nüfusu geçen yıla göre 790 kişi azalarak 362 bin 71 kişi oldu ( 2019 yılında Niğde nüfusu 362 bin 861 kişiydi ) . İstanbul ilinde 181 bin 692 erkek, 180 bin 379 kadın yaşamaktadır.

Niğde Alan kodu nedir?

Niğde ilinin telefon alan kodu 0 388 şeklinde başlamaktadır.

Niğde yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Niğde ilinin yüz ölçümü 7234 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 46 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Niğde Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Niğde ilinin plaka kodu 51 olarak belirlenmiştir.

Niğde 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Niğde 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 362071

Niğde 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 181692

Niğde 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 180379

Niğde 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 53

Niğde 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,18 Kişidir.

Niğde 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 26,27 olduğu görülmektedir.

Niğde 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 23,02 olduğu görülmektedir.

Niğde 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 639 kişi boşanmıştır.

Niğde 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 3888

Niğde 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 219588

Niğde 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 109767

Niğde 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 109821

Niğde 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 142483

Niğde 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 71925

Niğde 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 70558

Niğde 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 49 kişidir.

Niğde 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 182177 Kadın : 180684 Toplam : 362861 Nüfus yoğunluğu : 49 kişidir.

Niğde 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 108695 Kadın : 108945 Toplam : 217640

Niğde 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 73482 Kadın : 71739 Toplam : 145221

Niğde 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 183109 Kadın : 181598 Toplam : 364707 Nüfus yoğunluğu : 50 kişidir.

Niğde 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 105081 Kadın : 104794 Toplam : 364707

Niğde 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 78028 Kadın : 76804 Toplam : 154832

Niğde 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 176194 Kadın : 176533 Toplam : 352727 Nüfus yoğunluğu : 48 kişidir.

Niğde 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 101810 Kadın : 97675 Toplam : 199485

Niğde 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 74384 Kadın : 78858 Toplam : 154832

Niğde 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 175571 Kadın : 175897 Toplam : 351468 Nüfus yoğunluğu : 48 kişidir.

Niğde 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 100145 Kadın : 96075 Toplam : 196220

Niğde 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 75426 Kadın : 79822 Toplam : 155248

Niğde 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 172643 Kadın : 173471 Toplam : 346114 Nüfus yoğunluğu : 47 kişidir.

Niğde 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 96357 Kadın : 93313 Toplam : 189670

Niğde 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 76286 Kadın : 80158 Toplam : 156444