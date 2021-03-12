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Niğde Ulukışla Nüfusu 2020 - 2021 | Ulukışla İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Niğde Ulukışla nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Niğde Ulukışla nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu. TÜİK verilerine göre Niğde Ulukışla nüfusu 5 bin 927 olduğu açıklandı. Haberimizde Niğde Ulukışla yüzölçümü kaçtır? soruna da yanıt bulabilirisiniz.

Niğde Ulukışla Nüfusu 2020 - 2021 | Ulukışla İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Niğde Ulukışla Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Niğde Ulukışla nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Niğde Ulukışla nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ulukışla ilçesinin bağlı bulunduğu Niğde ilinde 362 bin 71 kişi yaşamaktadır. Niğde ili 7234 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1.502 km² si Ulukışla ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Niğde Ulukışla nüfusu 5 bin 927 kişidir.

Niğde Ulukışla Nüfusu 2020 - 2021 | Ulukışla İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Niğde Toplam Nüfusu Kaçtır?

362 bin 71 kişidir.

Ulukışla İlçe Nüfusu Kaçtır?

5 bin 927 kişidir.

Ulukışla Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

13 bin 511 kişidir.

Niğde Ulukışla Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -39,8 olarak gerçekleşmiştir.

Niğde Ulukışla Nüfusu 2020 - 2021 | Ulukışla İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Ulukışla İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 33,617842 Enlem : 33,617842

Ulukışla İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Niğde iline bağlı bulunan Ulukışla ilçesinin telefon alan kodu 0 388 şeklinde başlamaktadır.

Ulukışla ilçesinin bağlı olduğu Niğde İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ulukışla ilçesinin bağlı olduğu il olan Niğde ilinin plaka kodu 51 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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