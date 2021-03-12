Niğde Çamardı Nüfusu 2020 - 2021 | Çamardı İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Niğde Çamardı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Niğde Çamardı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Niğde Çamardı nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çamardı ilçesinin bağlı bulunduğu Niğde ilinde 362 bin 71 kişi yaşamaktadır. Niğde ili 7234 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,142 (km²) si Çamardı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Niğde Çamardı nüfusu 3 bin 586 kişidir.

Niğde Toplam Nüfusu Kaçtır?

362 bin 71 kişidir.

Çamardı İlçe Nüfusu Kaçtır?

3 bin 586 kişidir.

Çamardı Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

8 bin 748 kişidir.

Niğde Çamardı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -30,4 olarak gerçekleşmiştir.

Çamardı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 34,986793 Enlem : 34,986793

Çamardı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Niğde iline bağlı bulunan Çamardı ilçesinin telefon alan kodu 0 388 şeklinde başlamaktadır.

Çamardı ilçesinin bağlı olduğu Niğde İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çamardı ilçesinin bağlı olduğu il olan Niğde ilinin plaka kodu 51 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020