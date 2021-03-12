Niğde Altunhisar Nüfusu 2020 - 2021 | Altunhisar İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Niğde Altunhisar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Niğde Altunhisar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Niğde Altunhisar nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Altunhisar ilçesinin bağlı bulunduğu Niğde ilinde 362 bin 71 kişi yaşamaktadır. Niğde ili 7234 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 491 (km²) si Altunhisar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Niğde Altunhisar nüfusu 3 bin 197 kişidir.

Niğde Toplam Nüfusu Kaçtır?

362 bin 71 kişidir.

Altunhisar İlçe Nüfusu Kaçtır?

3 bin 197 kişidir.

Altunhisar Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

9 bin 230 kişidir.

Niğde Altunhisar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -42,1 olarak gerçekleşmiştir.

Altunhisar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 34,373329 Enlem : 34,373329

Altunhisar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Niğde iline bağlı bulunan Altunhisar ilçesinin telefon alan kodu 0 388 şeklinde başlamaktadır.

Altunhisar ilçesinin bağlı olduğu Niğde İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Altunhisar ilçesinin bağlı olduğu il olan Niğde ilinin plaka kodu 51 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020