Oy sonrası sahil keyfi! Oyunu kullanan sahile akın etti

Muğla'da vatandaşların seçimlere yoğun bir ilgisi görülürken, oyunu kullanan Menteşe, Ula, Yatağan gibi yakın ilçelerdeki vatandaşlar Ula'nın Akyaka ilçesine akın etti. Sakin Kent unvanlı Akyaka sahilinde hem denize giren, hem de sahilde güneşlenen vatandaşlar, sandıkların açılmasını ve seçim sonuçlarını merakla bekliyor.

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Oy sonrası sahil keyfi! Oyunu kullanan sahile akın etti

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde vatandaşların oy kullanma işlemleri devam ederken, oyunu kullanan vatandaşlar sahillere akın etti.

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Muğla'da vatandaşların seçimlere yoğun bir ilgisi görülürken, oyunu kullanan Menteşe, Ula, Yatağan gibi yakın ilçelerdeki vatandaşlar Ula'nın Akyaka ilçesine akın etti. Sakin Kent unvanlı Akyaka sahilinde hem denize giren, hem de sahilde güneşlenen vatandaşlar, sandıkların açılmasını ve seçim sonuçlarını merakla bekliyor.

Sahilde güneşlenen vatandaşlar, "Oyumuzu kullandık. Artık seçim sonuçlarını beklemek için vaktimizi burada değerlendiriyoruz. Heyecanla bekliyoruz sonuçları. Umarım ülkemiz için, milletimiz için en hayırlısı olur. Hepimiz kardeşiz, biriz, beraberiz. İnşallah hayırlı bir sonuç olur" dedi.

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Bir başka vatandaş ise seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, "Oyumuzu kullandık. Vakit geçirmek için çocuklarımızı alarak gezdirelim dedik. Hayırlısı olsun, Vatanımıza milletimize" dedi.

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KAYNAK: İHA

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