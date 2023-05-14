Oyunu kullanan Muharrem İnce'den olay açıklama!" Bana ne yaşattılarsa Allah'ta onlara yaşatsın, arkadaşlarım da dahil"

Oyunu kullanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "50 gün boyunca bana ne yaşattılarsa Allah'ta onlara yaşatsın. Eski arkadaşlarım dahil avukatlarım tarama yapıyor. Hepsine dava açacağım." dedi.

Oyunu kullanan Muharrem İnce'den son dakika açıklama

Oyunu kullanan Muharrem İnce, adaylık çekilmesine ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı.

BANA NE YAŞATTILARSA ALLAH'TA ONLARA YAŞATSIN

Muharrem İnce'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bunları ortaya çıkartan FETÖ terör örgütüdür. Bunları yayanlar varya bunları... Eski arkadaşlarım dahil avukatlarım tarama yapıyor. Hepsine dava açacağım.

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Hepsi sahtedir. FETÖ tarafından transfer edilmiştir. Allah'ından bulsunlar. Başka bir şey diyemiyorum. 50 gün boyunca bana ne yaşattılarsa Allah'ta onlara yaşatsın.

Seçimler ülkemize hayırlı uğurlu olsun."

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