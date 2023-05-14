Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu kullandı, seçim ile ilgi açıklamalarda bulundu

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da saat 11.30 sularında yoğun bir kalabalık ve basın ordusuyla Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandıktan sonra okul önünde bekleyen basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunarak

Kılıçdaroğlu, "Bütün yurttaşlarıma teşekkür ederim. Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz, hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz, hepimiz kucaklaşmayı çok özlemişiz. Yeni baharlar gelecek" diyerek ayrıldı.

Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu kullandı, ilk açıklamasını yaptı

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