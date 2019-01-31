Pekmezli Lahanalı Tavuk Bonfile nasıl yapılır? Pekmezli Lahanalı Tavuk Bonfile tarifi..

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün '' Pekmezli Lahanalı Tavuk Bonfile '' yapıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Pekmezli Lahanalı Tavuk Bonfile ise merak konusu oldu. Pekmezli Lahanalı Tavuk Bonfile nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Pekmezli Lahanalı Tavuk Bonfile İşte tarifi...

MALZEMELER

Pekmezli Lahanalı Tavuk Bonfile Malzemeleri

1 kg tavuk göğsü

Yarım su bardağı pekmez



4 çorba kaşığı sıvıyağ2 çorba kaşığı tane karabiber1 çorba kaşığı kekikTuzYAPILIŞITAVUK göğsünü kuşbaşı doğrayın. Geniş bir kaba alıp üzerine, pekmez, sıvıyağ, tane karabiber, kekik ve tuz ilave edin. Üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında 2-3 saat marine edin. Daha sonra yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine alın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika pişirip servis yapın