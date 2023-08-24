Polisin operasyon yaptığı ev, cephanelik çıktı!

Adana'da polisin bir eve yaptığı operasyonda 2 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 1 tüfek, 55 mermi, 16 kartuş, 3 şarjör ve 3 çelik yelek ele geçirirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız silahlar bulunduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız 2 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, 55 mermi, 16 kartuş , 3 şarjör, 3 çelik yelek ele geçirildi.
Polis ekipleri, evdeki Erkan Y. (19), Bayram B. (19), Aslan G. (20), Murat G. (22), Ömer Ü. (24) ve Mehmet B'yi (26) gözaltına aldı. Şüphelilerin çeşitli olaylardan emniyette çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine teslim edilen zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Erkan Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın'da balıklandırma: 300 bin sazan suya bırakıldı
Serinlemek isteyen Girlevik Şelalesine koşuyor!
Altın alacak ve satacaklar o gelişmeye dikkat! 24 Ağustos Perşembe güncel Gram, Çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Pendik kaymakamlık görevine Pursaklar kaymakamı Mehmet Yıldız atandı
Okan Buruk Molde maçı sonrası konuştu: "İkinci maç çok farklı bir Galatasaray olacak"
Noussair Mazraoui'nin bira hassasiyeti sosyal medyada gündem oldu
AFAD duyurdu! Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde deprem meydana geldi
Havalar ne zaman serinleyecek? 24 Ağustos Perşembe tüm illerimizde hava durumu
Eski ABD Başkanı Trump’la birlikte Georgia davasında sanık olan bir kişi daha teslim oldu
Yozgat'ta eve getirilirken koyun sürüsüne kurt sürüsü saldırdı, 30 koyun telef oldu
Kurşun yağmuruna tutulan Suriyeli genç kendini bakkala zor attı
Artvin’de Çoruh Nehri’ne düşen araçtan mucize eseri sağ çıktılar
Kavgayla hiç alakası yokken balkonda göğsüne isabet eden kurşunla hayatını kaybetti
Bakanı Yumaklı Çanakkale ve Eskişehir orman yangına dair son gelişmeleri aktardı
HİSAR O+ Hava Savunma Füzesi Libya'da Yunanistan'ı korku saldı "Türkler çıldırmış"
KAYNAK: İHA