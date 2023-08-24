Polisin operasyon yaptığı ev, cephanelik çıktı!

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız silahlar bulunduğu ihbarını aldı.

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Polisin operasyon yaptığı ev, cephanelik çıktı!

Adana'da polisin bir eve yaptığı operasyonda 2 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 1 tüfek, 55 mermi, 16 kartuş, 3 şarjör ve 3 çelik yelek ele geçirirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız silahlar bulunduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız 2 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, 55 mermi, 16 kartuş , 3 şarjör, 3 çelik yelek ele geçirildi.

Polisin operasyon yaptığı ev, cephanelik çıktı!

Polis ekipleri, evdeki Erkan Y. (19), Bayram B. (19), Aslan G. (20), Murat G. (22), Ömer Ü. (24) ve Mehmet B'yi (26) gözaltına aldı. Şüphelilerin çeşitli olaylardan emniyette çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine teslim edilen zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Polisin operasyon yaptığı ev, cephanelik çıktı!

Şüphelilerden Erkan Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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KAYNAK: İHA

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