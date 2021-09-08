Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminin büyüklüğünü bir kez daha açıkladı, yapılacakları tek tek sıraladı

Sosyal medya hesabından İstanbul'da meydana gelecek olan deprem hakkında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, önemli açıklamalarda bulundu.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ

Deprem hakkında saptamalar ve depreme hazırlık konusunda düşüncelerini aktaran Prof. Dr. Naci Görür, depremin büyüklüğüne ilişkin olarak," Kent 7,2-7,6 büyüklükte deprem bekliyor. Yapı stoku büyük ölçüde deprem dirençli değil. Halk deprem konusunda yeterince bilinçli değil. Kentsel dönüşüm çalışmaları genellikle deprem odaklı değil ve operasyonda halk da pek yok. Çevre, koşulları itibariyle depreme hazır değil." değerlendirmesinde bulundu.

DEPREME HAZIRLIK ÖNERİLERİ

Deprem hazırlık başlığıyla önerilerde bulunan Prof. Dr. Naci Görür, şu önerilerde bulundu:

"-Tüm kent bileşenlerinde hazırlık yapılmalıdır. Kent bileşenleri yönetim, halk, altyapı yapı stoku, çevre ve ekonomidir.

-Deprem öncesinde yönetim deprem tehlike analizini, risk yönetimi analizini ve afet yönetimi çalışmalarını yaparak hazır olmalıdır. Deprem sonrasında da afeti en etkin şekilde yönetmelidir. Halk depremi nasıl karşılaması konusunda bilinçlendirilmelidir.

ŞEBEKELER ELDEN GEÇİRİLMELİ

-Kentin tüm altyapısı (yol, köprü, tünel, baraj, kanalizasyon, su, doğal gaz şebekeleri, vb. deprem öncesi elden geçirilmeli ve deprem dirençli hale getirilmelidir.

YAPI STOKU ELDEN GEÇİRİLMELİ

-Deprem sonrası bu yapılar hızla kontrol edilip tamir edilmelidir. Kentteki yapı stoku en riskli yerlerden başlayarak elden geçirilmeli, deprem dirençsiz olanlar güvenli hale getirilmelidir. Bu işin içinde halk da olmalı, onlara uzun süreli ve düşük faizli kredi sağlanarak teşvik edilmelidir. Benzer tarama deprem sonrası yapılmalı ve binalar güçlendirilmelidir.

MOLOZLARIN AKIBETİ

-Depremin aynı zamanda bir çevre felaketine dönüşmemesi için deprem molozlarının nasıl ve nereye döküleceği ve geri kazanım için ne yapılacağı önceden planlanmalıdır. Bunların bertarafı için akarsu, göl ve denizler asla düşünülmemelidir.

İŞ DÜNYASINA ÖNLEM UYARISI

-Tehlikeli atıkların depremde çevreye saçılmaması için deprem öncesi önlem alınmalıdır. Beklenen deprem Marmara Bölgesini ekonomik açıdan devre dışı bırakabilir. Bu da tüm ülkenin krize girmesi demektir. Tüm iş dünyası ekip ve ekipmanlarını deprem güvenli hale getirmeli ve devre dışı kalmamak için önlem almalıdır. "

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