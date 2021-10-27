Yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenirken senaryosunu ise Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın kaleme aldığı, yapımını ise O3 Medya’nın üstlendiği dizi büyük bir heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın yer aldığı dizinin ne zaman, hangi kanalda başlayacağı merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine haberimizde 'Sana Söz dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?' sorularının yanıtına yer verdik...

SANA SÖZ DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Star TV'nin heyecanla beklenen yeni dizisi Sana Söz’ün yayın günü merakla araştırılıyor. Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın başrollerini paylaştığı Sana Söz dizisinin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenirken senaryosunu ise Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın kaleme alıyor.

Herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif’le Ömer’in hikayesinin anlatılacağı Sana Söz dizisi 29 Ekim Cuma günü saat 20.00'da ilk bölümüyle ekrana geliyor.

Sana Söz dizisi konusu nedir? Sana Söz oyuncu kadrosuna kimler var?