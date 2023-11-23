Sayıştay tespit etti! CHP'li İBB'de kural yok sınır yok, Arpalık gibi dağıtıyor

Sayıştay, 2022 yılına ait ‘Belediyeler Raporu’nu açıkladı. CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde birçok usulsüz uygulama da Sayıştay’ın denetimine takıldı. İmamoğlu yönetimindeki İBB’de son 1 yılda 107 yolsuzluk ve usulsüzlüğü raporlandı. İBB’nin gizli kapaklı işlemleri arasında en dikkat çekeni, CHP’nin 2008 yılında yargı eliyle iptal ettirdiği “üniversitelilere burs” kararı üzerinden gerçekleştirilen hukuksuz işlemler oldu.

ANAYASA MAHKEMESİ’NE DAVA AÇMIŞLARDI

Raporda, yer alan bilgiye göre, CHP’li İBB’nin öğrencilere YÖK aracılığı olmadan doğrudan ödeme yapması dikkat çekti. Bu bulguyu en çarpıcı hale getiren unsur ise CHP’nin 2008 yılında belediyelerin burs ödemelerini doğrudan yapma kararını yargı eliyle iptal ettirmiş olmaları oldu. CHP’li İBB’nin, daha önce Anayasa Mahkemesi’ne dava açarak belediyelerin öğrencilere doğrudan burs vermesini engellediği gerçeğine rağmen YÖK aracılığı olmaksızın bazı öğrencilere burs adı altında ödeme yaptığı saptandı.

Sayıştay Raporunun 349. sayfasında kanunsuzluğa ilişkin şu ifadeler yer aldı,

“İdarece 25 yaş altındaki lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim gören üniversite öğrencilerine Eğitim Yardımı adı altında nakdi ödemede bulunulduğu görülmüştür. Anayasa Mahkemesinin K.2008/165 sayılı Kararıyla, maddenin ikinci paragrafında parantez içinde yer alan “belediyeler hariç” ifadesi Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmiş bulunduğundan, belediyeler dâhil kamu kurumlarınca üniversite öğrencilerine burs ve benzeri adlar altında ödeme yapılması imkânı kalmamıştır. Bu düzenlemelere göre, belediyeler görev ve sorumlulukları içinde yer alan sosyal hizmet ve yardım kapsamında sayılabilecek yükseköğrenim öğrencilerine yönelik nakdi yardımları, adı ne olursa olsun doğrudan yapamayacaklardır. Belediyece bu amaçla ayrılmış ödenekler, ancak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığıyla kullanılabilir.”

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YAŞ ŞARTI DA YOK

İBB’nin hangi öğrencilere burs verdiğini açıklamazken Sayıştay Raporu’nda burs alan kişilere ilişkin çarpıcı bir bilgi yer aldı.

Sayıştay Raporu’nda yer alan bilgiye göre burs yardımından yararlanan kişilerin üniversite öğrencisi olmadığı gibi 25 yaşın üstü kişiler olduğu saptandı. Raporda burs alan kişilere ilişkin, “Yardımdan yararlanılabilmesi şartı olarak lisans veya ön lisans öğrencisi olma ve 25 yaşın altında olma şartları yer almadığı gibi” ifadeleri yer aldı.

Burs verilen öğrencilerin CHP ya da HDP tarafından işaret edilen, siyasi parti üyesi öğrencilerden mi oluştuğu yönündeki soru işaretleri yıllardır cevapsız.

KENDİLERİ ŞİKAYET ETTİ KENDİLERİ ÇİĞNEDİ

Raporda yer alan bu ibare akıllara CHP’nin 2008 yılında açtığı davayı getirdi. Belediyeler tarafından öğrencilere verilen burslar, 2008 yılında CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne açtığı dava sonucu iptal edilmişti. Anayasa Mahkemesi, 5102 sayılı ''Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun'un, ''Belediyeler hariç kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine doğrudan burs ve kredi vermelerini engelleyen'' hükmündeki 'belediyeler hariç' ibaresini CHP oy birliğiyle iptal etti.

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