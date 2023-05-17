Seçim öncesi sürekli gündeme getirilen soğan fiyatları Seçim bitti fiyatı dip yaptı, soğan ellerinde kaldı

4 Mayıs seçimlerinden önce özellikle ana muhalefet partisi CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği bir kesim tarafından sürekli gündeme getirilen soğanın fiyatı seçimden sonra tepetaklak oldu.

SEÇİM BİTTİ SOĞAN FİYATLARI DİP YAPTI

Adana’da bu yıl 23 bin dönümde yapılan ve Türkiye’de ilk kez 31 Mart’ta hasadı başlayan soğanın tarladaki fiyatı 17-18 TL’den 4-5 TL’ye kadar düştü. Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, fiyatların düşmesinde ihracatın kapalı olması, talebin azlığı ve ürün bolluğunun etkili olduğunu söyledi.

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MARKETLERDE, MANAVLARDA 7-8 TL’YE KADAR DÜŞTÜ

İncefikir, “Şu an toplanmayı bekleyen soğanın dönüm birime 2 TL zaten işçilik masrafı var. Üretici bunu satamazsa bazı bölgelerde tarlasını ürünlerle bile sürmeye başlıyor. Ürünler tarlada kalmaya başlıyor. Bunun için en önemli şeyin tarımsal planlama olduğunu vurguluyoruz. Ekim alanlarının ne kadar olması gerektiği, ne kadar tükettiğimiz, ne kadar sattığımız, ne kadar ihraç ettiğimizle ilgili planların hazırlanmasıyla birlikte bu tip sorunların önüne geçilebileceğini düşünüyoruz. Tarladan şu an 4-5 TL’ye çıkan ürünler halde 6-7 TL arası satılıyor. Kentin bazı bölgelerindeki marketlerde, manavlarda 7-8 TL’ye satılıyor ancak büyük marketlerde farklı masrafların üzerine eklenmesiyle 15-16 TL seviyelerine kadar yükselebiliyor” dedi.

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