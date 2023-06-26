Seydikemer Muğla Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2023 Seydikemer Muğla Bayram Namazı Saati!

Binlerce kişi Seydikemer Muğla Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt arıyor. Bizde kurban bayramlarının olmazsa olmazı olan Muğla bayram namazı saatini sizler için yayımlıyoruz.

Kurban Bayramı, Müslüman alemi için çok özel bir yere sahip olan bir dini bayramdır. Her yıl bu bayram, İslam takvimine göre Zilhicce ayının 10. gününde kutlanır. Müslümanlar, Hazreti İbrahim'in Allah'a olan sadakatini ve fedakarlığını anmak için kurban keserler. Seydikemer Muğla bu önemli bayramı coşkuyla kutlayan bölgelerin başında gelir. Bu kapsamda kurban bayramının olmazsa olmazı bayram namazı için 2023 Kurban Bayramı namazı saatini araştıran vatandaşlar için Muğla Kurban bayramı namazı saatini yayınlıyoruz.

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Muğla Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta - Diyanet İşleri Başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasına göre Seydikemer Muğla Kurban Bayramı namazı saat 06:22 itibari ile kılınacak. Bu saaten 30 dakika önce camiide olmanız hem namazı kaçırmamız hem de yer bulmanız açısından size kolaylık sağlayacak önemli bir ipucudur.

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2023 İL İL KURBAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Adana 05:54 Adıyaman 05:41 Afyonkarahisar 06:09 Ağrı 05:17 Amasya 05:43 Ankara 05:57 Antalya 06:13 Artvin 05:18 Aydın 06:22 Balıkesir 06:18 Bilecik 06:08 Bingöl 05:29 Bitlis 05:24 Bolu 06:00 Burdur 06:13 Bursa 06:12 Çanakkale 06:22 Çankırı 05:52 Çorum 05:47 Denizli 06:18 Diyarbakır 05:33 Edirne 06:18 Elazığ 05:35 Erzincan 05:31 Erzurum 05:23 Eskişehir 06:07 Gaziantep 05:46 Giresun 05:32 Gümüşhane 05:29 Hakkari 05:19 Hatay 05:53 Isparta 06:12 Mersin 05:58 İstanbul 06:10 İzmir 06:24 Kars 05:14 Kastamonu 05:49 Kayseri 05:50 Kırklareli 06:15 Kırşehir 05:54 Kocaeli 06:07 Konya 06:04 Kütahya 06:10 Malatya 05:39 Manisa 06:22 Kahramanmaraş 05:47 Mardin 05:32 Muğla 06:22 Muş 05:26 Nevşehir 05:53 Niğde 05:55 Ordu 05:34 Rize 05:24 Sakarya 06:05 Samsun 05:40 Siirt 05:26 Sinop 05:42 Sivas 05:41 Tekirdağ 06:16 Tokat 05:41 Trabzon 05:27 Tunceli 05:32 Şanlıurfa 05:40 Uşak 06:14 Van 05:19 Yozgat 05:50 Zonguldak 05:57 Aksaray 05:56 Bayburt 05:27 Karaman 06:02 Kırıkkale 05:55 Batman 05:29 Şırnak 05:25 Bartın 05:55 Ardahan 05:14 Iğdır 05:12 Yalova 06:09 Karabük 05:55 Kilis 05:48 Osmaniye 05:51 Düzce 06:01

2023 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı Arefesi: 27 Haziran 2023 Salı (Yarım gün)

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 01 Temmuz 2023 Cumartesi

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İlk başta "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

Bayram Namazının 1. Rekatı nasıl kılınır?

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

Bayram Namazının 2. Rekatı nasıl kılınır?

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.