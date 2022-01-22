Sezen Aksu sessizliğini bozdu: "Konu ben değilim, konu memleket!"

Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısında kullandığı Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e... sözleri nedeniyle gündeme gelen ve gerek sanat camiası gerek de siyaset dünyası olmak üzere birçok kişinin hakkında açıklamalarda bulunduğu Sezen Aksu, uzun süren sessizliğini bozarak internet sitesi üzerinden açıklamalarda bulundu.

"47 YILDIR YAZIYORUM, DEVAM EDECEĞİM"

Açıklamasında kendisine gelen tepkilere dün gece yazdığı başka bir şarkı ile cevap veren Sezen Aksu, "Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket" diyen Aksu, 2010 yılında yazdığı "Hop Dedik" ve 21 Ocak 2022 tarihinde yazdığı "Avcı" isimli şarkılarının sözlerini paylaşarak "Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum… Yazmaya da devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Sezen Aksu'nun açıklamasının tamamı ise şu şekilde:

"Merhaba,

Öncelikle bireysel veya kurumsal olarak, ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda, sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim.

Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket.

Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz.

Mesela 2010’da şu şarkıyı yazmışım:

HOP DEDİK

O ne dedi? Bu ne dedi? Kim ne dedi?

Harcanan hayatlar bunlar

Vermişler ateşe yedi düveli

Hababam kaynıyo' kazanlar

Hadi buyurun, biz gönüllüyüz

İple çekiyoruz vaktimizi

Kim en günahsızsa gelsin

Gelsin ilk o vursun bizi

Dizilmişler bi' de dizi dizi

Hiçbirinde yok tek bi' yara izi

Ateşe de yürürüz evelallah

Aşk yaksın yakacaksa bizi

Hadi siz düşünün, top bizde

Mangal gibi yürek çok bizde

Alevere dalavere yok bizde

"Yok" dedik, "Yok" dedik

Kırılıp dökülüyoruz lakin

Direniyoruz sakin sakin

E siz de dilinize biraz hâkim

"Hop" dedik, "Hop" dedik

Ya seyirci ya yanansın

Ortası yok, sınanansın

Ya emniyet şeridinde

Ya uçurtmaya uyansın

Aşağıdakini de dün gece (21 Ocak 2022) yazdım.

AVCI

Sen beni üzemezsin

Zaten çok üzgünüm

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Ben avım sen avcı

Vur bakalım….

Sen beni sezemezsin

Dilimi ezemezsin

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Kim yolcu kim hancı

Dur bakalım…

Beni öldüremezsin

Sesim, sazım, sözüm var benim

Ben derken ben herkesim

Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim."

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