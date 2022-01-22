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  3. Sezen Aksu sessizliğini bozdu: "Konu ben değilim, konu memleket!"

Sezen Aksu sessizliğini bozdu: "Konu ben değilim, konu memleket!"

2017 yılında yayımladığı Şahane Bir Şey Yaşamak adlı parçasında yer alan sözler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Sezen Aksu, uzun süren sessizliğini bozdu, uzunca bir açıklama yayımladı.

Sezen Aksu sessizliğini bozdu: "Konu ben değilim, konu memleket!"

Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısında kullandığı Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e... sözleri nedeniyle gündeme gelen ve gerek sanat camiası gerek de siyaset dünyası olmak üzere birçok kişinin hakkında açıklamalarda bulunduğu Sezen Aksu, uzun süren sessizliğini bozarak internet sitesi üzerinden açıklamalarda bulundu.

"47 YILDIR YAZIYORUM, DEVAM EDECEĞİM"

Açıklamasında kendisine gelen tepkilere dün gece yazdığı başka bir şarkı ile cevap veren Sezen Aksu, "Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket" diyen Aksu, 2010 yılında yazdığı "Hop Dedik" ve 21 Ocak 2022 tarihinde  yazdığı "Avcı" isimli şarkılarının sözlerini paylaşarak "Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum… Yazmaya da devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Sezen Aksu'nun açıklamasının tamamı ise şu şekilde:

Sezen Aksu sessizliğini bozdu: Konu ben değilim, konu memleket!

"Merhaba,

Öncelikle bireysel veya kurumsal olarak, ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda, sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim.

Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket.
Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz.

Sezen Aksu sessizliğini bozdu: Konu ben değilim, konu memleket!

Mesela 2010’da şu şarkıyı yazmışım:

HOP DEDİK

O ne dedi? Bu ne dedi? Kim ne dedi?
Harcanan hayatlar bunlar
Vermişler ateşe yedi düveli
Hababam kaynıyo' kazanlar

Hadi buyurun, biz gönüllüyüz
İple çekiyoruz vaktimizi
Kim en günahsızsa gelsin
Gelsin ilk o vursun bizi

Dizilmişler bi' de dizi dizi
Hiçbirinde yok tek bi' yara izi
Ateşe de yürürüz evelallah
Aşk yaksın yakacaksa bizi

Hadi siz düşünün, top bizde
Mangal gibi yürek çok bizde
Alevere dalavere yok bizde
"Yok" dedik, "Yok" dedik

Kırılıp dökülüyoruz lakin
Direniyoruz sakin sakin
E siz de dilinize biraz hâkim
"Hop" dedik, "Hop" dedik

Ya seyirci ya yanansın
Ortası yok, sınanansın
Ya emniyet şeridinde
Ya uçurtmaya uyansın

Sezen Aksu sessizliğini bozdu: Konu ben değilim, konu memleket!

Aşağıdakini de dün gece (21 Ocak 2022) yazdım.

AVCI

Sen beni üzemezsin
Zaten çok üzgünüm
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Ben avım sen avcı
Vur bakalım….

Sen beni sezemezsin
Dilimi ezemezsin
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Kim yolcu kim hancı
Dur bakalım…

Beni öldüremezsin
Sesim, sazım, sözüm var benim
Ben derken ben herkesim

Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim."

Sezen Aksu sessizliğini bozdu: Konu ben değilim, konu memleket!

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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