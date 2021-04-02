Siirt Şirvan Nüfusu 2020 - 2021 |  Şirvan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Siirt Şirvan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Siirt Şirvan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Siirt Şirvan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Şirvan ilçesinin bağlı bulunduğu Siirt ilinde 331 bin 070 kişi yaşamaktadır. Siirt ili 5,718 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 978 (km²) si Şirvan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Siirt Şirvan nüfusu 22 bin 003 kişidir.

Siirt Toplam Nüfusu Kaçtır?

331,070 kişidir.

Şirvan İlçe Nüfusu Kaçtır?

22,003 kişidir.

Şirvan Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

17,949 kişidir.

Siirt Şirvan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -5,2 olarak gerçekleşmiştir.

Şirvan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 42,027779 Enlem : 42,027779

Şirvan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Siirt iline bağlı bulunan Şirvan ilçesinin telefon alan kodu 0 484 şeklinde başlamaktadır.

Şirvan ilçesinin bağlı olduğu Siirt İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Şirvan ilçesinin bağlı olduğu il olan Siirt ilinin plaka kodu 56 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020