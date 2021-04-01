Siirt Tillo Nüfusu 2020 - 2021 |  Tillo İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Siirt Tillo Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Siirt Tillo nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Siirt Tillo Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Tillo ilçesinin bağlı bulunduğu Siirt ilinde 331 bin 070 kişi yaşamaktadır. Siirt ili 5,718 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 121 (km²) si Tillo ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Siirt Tillo nüfusu 4,239 kişidir.

Siirt Toplam Nüfusu Kaçtır?

331,070 kişidir.

Tillo İlçe Nüfusu Kaçtır?

4,239 kişidir.

Tillo Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

2020 kişidir.

Siirt Tillo Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -4,9 olarak gerçekleşmiştir.

Tillo İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Siirt iline bağlı bulunan Tillo ilçesinin telefon alan kodu 0 484 şeklinde başlamaktadır.

Tillo ilçesinin bağlı olduğu Siirt İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Tillo ilçesinin bağlı olduğu il olan Siirt ilinin plaka kodu 56 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020