Siirt Eruh Nüfusu 2020 - 2021 |  Eruh İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Siirt Eruh Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Siirt Eruh nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Siirt Eruh Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Eruh ilçesinin bağlı bulunduğu Siirt ilinde 331 bin 070 kişi yaşamaktadır. Siirt ili 5,718 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 992 (km²) si Eruh ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Siirt Eruh nüfusu 18 bin 387 kişidir.

Siirt Toplam Nüfusu Kaçtır?

331,070 kişidir.

Eruh İlçe Nüfusu Kaçtır?

18,387 kişidir.

Eruh Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

9,389 kişidir.

Siirt Eruh Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -29,2 olarak gerçekleşmiştir.

Eruh İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 42,175072 Enlem : 42,175072

Eruh İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Siirt iline bağlı bulunan Eruh ilçesinin telefon alan kodu 0 484 şeklinde başlamaktadır.

Eruh ilçesinin bağlı olduğu Siirt İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Eruh ilçesinin bağlı olduğu il olan Siirt ilinin plaka kodu 56 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020